“Abbiamo appreso nella mattinata del 12 marzo che il Giudice del giudizio cautelare collegiale ha disposto la trattazione del merito del ricorso sulla gara SAAP del Comune di Cremona nella data del 14 maggio prossimo e accogliamo con favore la decisione del Presidente del Tribunale amministrativo di Brescia di fissare udienza di merito a così breve scadenza.

“Nel mentre, rimaniamo in attesa della decisione del Comune di Cremona circa la gestione del servizio nelle more della pronuncia giurisdizionale. A questo proposito, si ribadisce la nostra piena disponibilità a proseguire il servizio, onde evitare ogni inefficienza e garantire continuità per i ragazzi e le ragazze seguite dal servizio SAAP”.

Lo dichiara oggi in una nota la coop. Cosper, a nome del raggruppamento temporaneo di imprese che ha promosso il ricorso al Tar (oltre a Cosper, Coop. Dolce, Gruppo Gamma, Meraki, Sentiero).

