E’ stata rinviata al 14 maggio la decisione del Tribunale amministrativo regionale in merito alla regolarità della gara per l’appalto del servizio Saap, aggiudicata lo scorso gennaio alla cooperativa ProgettoA di Bergamo.

Lo ha deciso questa mattina, a Brescia, il presidente del collegio di giudici deputato ad esaminare il ricorso della Cosper, la cooperativa cremonese capofila delle 5 imprese sociali classificate seconde nella gara, che dal 2017 svolgono il servizio di assistenza scolastica a circa 250 ragazzi disabili cremonesi.

La Cosper, attraverso l’avvocato Aldo Coppetti, ha rinunciato alla sospensiva della gara, come chiesto in prima battuta nel ricorso, di fatto spianando la strada al giudizio di merito per il quale il collegio giudicante ha chiesto il rinvio a metà mese. Nella sostanza, una data assai prossima alla conclusione dell’anno scolastico.

Spetta ora al Comune decidere che fare: se continuare in prorogatio lo svolgimento del servizio all’attuale RTI delle cooperatve locali (come avvenuto finora) o affidarlo a ProgettoA. gbiagi

