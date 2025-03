Questa settimana, I gioielli sotto casa, il programma condotto da Piero Brazzale in onda su CR1 canale 19 ogni giovedì alle 20:30, ci porta alla scoperta di un tesoro naturale: l’Altopiano di Selvino e Aviatico, nel cuore delle Prealpi Orobie, in provincia di Bergamo.

A un’altitudine di mille metri, l’Altopiano si distingue per il suo paesaggio mozzafiato, un perfetto equilibrio tra natura incontaminata e accoglienza turistica di qualità.

La sua fama è legata non solo alla bellezza del territorio, ma anche alla lunga tradizione dell’ospitalità, all’efficienza dei servizi e alla presenza di moderne strutture sportive, capaci di soddisfare le esigenze di ogni visitatore. Eventi e manifestazioni animano l’intero anno, offrendo occasioni di svago e cultura.

Situato a 20 km da Bergamo e 60 km da Milano, l’Altopiano di Selvino e Aviatico è facilmente raggiungibile. Che sia in auto, autobus o con la suggestiva funivia panoramica che in 8 minuti collega il fondovalle alla località, arrivare all’altopiano è semplice e veloce. Un luogo perfetto per una vacanza all’insegna del relax, dello sport e della scoperta.

Non perdete la puntata di questa settimana per immergervi nelle meraviglie di Selvino e Aviatico: un viaggio tra natura, tradizione e accoglienza che saprà stupire e regalare nuove idee per la prossima fuga dalla routine.

