CR1 amplia l’offerta televisiva con la nuova funzione HbbTv: nasce CR1 Play, la nuova funzione dedicata ai possessori di smart tv. Sintonizzandosi sul canale 19 e premendo il tasto rosso del telecomando si può accedere ad un nuovo modo di vedere e rivedere tutti i programmi di CR1, compresi i telegiornali.

Tra le categorie spicca una novità legata al mondo dello sport. Sono infatti disponibili ondemand le partite di volley femminile di serie A2: le gare dell’Esperia Cremona in pool promozione e quelle della Volleyball Casalmaggiore e della Trasporti Bressan Offanengo in pool salvezza. Basta scegliere la gara e premere il tasto play per rivedere, comodamente dal televisore, le partite delle cremonesi del campionato di A2 di volley femminile.

© Riproduzione riservata