Misure antiviolenza in sanità veneta, Zaia “Escalation preoccupante”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Lanciamo in Veneto un progetto innovativo per rendere più sicuro il lavoro dei nostri medici e infermieri. Dotiamo il personale di nuovi strumenti tecnologici per chiedere aiuto in caso di aggressione: apparecchiature all’avanguardia, per la prima volta sperimentate su larga scala nella sanità pubblica. Vogliamo dare risposte concrete a un’escalation preoccupante: giù le mani dai nostri camici bianchi, chi usa violenza deve essere individuato e perseguito con forza”. È la “manovra antiviolenza”, presentata oggi a Venezia nel corso di un punto stampa dal Presidente della Regione, Luca Zaia.

(Fonte video: ufficio stampa Regione Veneto)

