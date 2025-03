Gesti di inciviltà estrema a Pizzighettone: era già successo lo scorso 5 marzo, ma nel pomeriggio di lunedì sono stati di nuovo trovati fazzoletti ed escrementi nel sottopasso che conduce al secondo binario della stazione della cittadina murata lungo l’Adda.

L’addetta alle pulizie del Gruppo Tedeschi, che lavora ogni giorno per pulire l’area, racconta di “uno spettacolo indecente e vergognoso”, anche per gli eventuali turisti che raggiungono Pizzighettone in treno.

Spaventata da questo ed altri episodi, tra cui anche atti di vandalismo contro oggetti e strutture, si fa ormai accompagnare dal marito durante il turno di lavoro.

E pensare che questa stazione è una meta di “cineturismo”, in quanto qui fu ambientata la scena dell’addio tra Elio e Oliver nel film premio Oscar Chiamami Col tuo Nome di Luca Guadagnino.

