Suzuki, Ilariuzzi “Momento positivo per il mercato delle due ruote”

MILANO (ITALPRESS) – “Il mercato di per sé cresce a doppia cifra, segno che il mondo delle due ruote vive un momento molto positivo grazie anche al ritrovato piacere dell’utente di andare sulla mobilità due ruote”, ha dichiarato il Direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, Paolo Ilariuzzi: “Suzuki fa meglio rispetto all’anno precedente grazie anche alla gamma molto azzeccata per il mercato italiano, a moto molto trasversali che permettono una guida divertente in fuoristrada o in circuiti cittadini”.

