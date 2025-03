Prosegue la raccolta fondi per Digiu, il giovane dipendente della Ciocco aggredito lo scorso 22 febbraio in piazza Roma, mentre cercava di allontanare alcune persone moleste. A poco più di un giorno dall’avvio, la raccolta è arrivata oltre la metà dell’obiettivo (fissato per 50 mila euro a ora).

A lanciarla sono i titolari stessi del locale, che su Gofundme chiedono un contributo per aiutare il giovane nel suo percorso di recupero, dopo “un gesto violento e non giustificato” che “ha cambiato la percezione di tutti noi, ma soprattutto ha cambiato la vita di un nostro caro amico”.

Era quasi l’orario di chiusura quando il 36enne, che a causa di questo episodio ha perso l’occhio sinistro, è stato preso di mira dal gruppo di giovani, la cui identificazione è tutt’ora in corso da parte delle forze dell’ordine. Quattro o cinque persone, secondo quanto raccontato dai testimoni, che si sono avventate contro l’uomo colpendolo con calci e bottigliate al volto. La violenza è continuata anche dopo che il giovane è finito a terra. Poi i malviventi si sono dati alla fuga.

© Riproduzione riservata