Cerchiai “Un onore guidare la Federgolf nell’era post-Chimenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Per me e per tutto il Consiglio non è solo una responsabilità ma anche un grande onore quello di rappresentare la federazione nell’era post-Chimenti”. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Golf, Cristiano Cerchiai, in un’intervista nella sede romana dell’Italpress. “Il golf non è più uno sport per ricchi o per meno giovani, sta a noi comunicarlo”, ha aggiunto.(ITALPRESS).

mc/mrv