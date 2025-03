Chiesa del Cambonino a Cremona gremita per l’incontro “Pace adesso o mai più? La sfida per un mondo senza guerra” , con Don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio nazionale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, e il giornalista e scrittore Gad Lerner, giornalista e scrittore. Un clima più che mai allarmante dei questi giorni sul tema della guerra, europea e non solo, ha portato a far riflettere i presenti con i relatori secondo cui “L’Europa è chiamata a prendersi maggiormente cura della propria difesa, non in un futuro lontano, ma già oggi”. Si è parlato della scelta proprio mercoledì sera dell’unione europea di approvare il riarmo, ma lo si è fatto con un pensiero a Don Primo Mazzolari, la cui frase è stato il nome dell’incontro.

Tantissime le persone giunte per il dialogo tra i due, dando dimostrazione che il tema guerra-pace interessa realmente la gente, che non ha nascosto la paura di un nuovo conflitto.

