L’Agenzia Italpress lancia il notiziario “La Voce della Difesa”

ROMA (ITALPRESS) – Una finestra aperta sui temi della difesa e della sicurezza: è “La Voce della Difesa”, il nuovo notiziario dell’Italpress presentato dal fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa, Gaspare Borsellino, nella sala refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputati. Nel corso del dibattito, moderato dal giornalista Claudio Brachino, sono intervenuti il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini. In un messaggio di saluto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato che “l’impegno di Italpress per promuovere un’informazione trasparente, autorevole e basata su fonti verificate costituisce un contributo essenziale per rafforzare la consapevolezza collettiva sui temi della difesa e della sicurezza nazionale”.

