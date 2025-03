Occupazione in crescita nel 2024

ROMA (ITALPRESS) – Buone notizie dal mercato del lavoro in Italia. Nel 2024 aumenta il numero di occupati dell’1,5%, 352 mila unità in più su base annua, e al contempo diminuiscono i disoccupati, -14,6%. Sale leggermente la quota degli inattivi tra i 15 e i 64 anni. Secondo quanto rilevato dall’Istat, è stabile il numero di occupati rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, si attesta a 24 milioni 37 mila; la crescita dei dipendenti a tempo indeterminato ha compensato la diminuzione di quelli a termine e degli indipendenti. Il tasso di occupazione, stabile al 62,4%, aumenta per gli uomini, nel Mezzogiorno e tra gli over50, mentre si riduce per le donne, nel Centro e tra i 15-34enni. In lieve calo il tasso di disoccupazione, sale quello di inattività.

© Riproduzione riservata