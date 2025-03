Un mese di marzo all’insegna della fortuna per una giocatrice della provincia di Cremona, nel territorio del Cremasco, grazie a Bingo75, il gioco a 75 palline creato in esclusiva da tombola.it per tutti gli appassionati del bingo. Come riferisce Agipronews, la 58enne lombarda si è aggiudicata un premio che sfiora i 14mila euro acquistando biglietti per soli 1,80 euro e portando a casa il montepremi con il numero 4.

