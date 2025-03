L’Accademia Stauffer di Cremona si apre alla città perseguendo al contempo l’obiettivo didattico dell’affiancare il concertismo all’alta formazione: è il progetto “I Concerti della Stauffer”, che prevede tre eventi musicali aperti al pubblico con ingresso gratuito fuori dalla sede della realtà formativa con gli allievi sul palcoscenico insieme ad illustri Maestri internazionali.

Il via giovedì 13 marzo nella Sala Manfredini del Museo Civico, con il concerto dei giovani talenti degli archi insieme a Kit Armstrong, pianista e compositore americano di chiara fama che già in passato si era esibito nella città di Stradivari e ora è tornato per tenere una masterclass a Palazzo Stauffer conclusa con l’esecuzione di un programma dedicato al romanticismo tedesco fra brani di Schumann e Brahms.

Il prossimo appuntamento sarà il 21 marzo nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino con il violinista e direttore tedesco Kolja Blacher sul podio dello Stauffer&EUYO Ensemble, infine il 4 aprile nella stessa sala verrà proposto un omaggio a Pierre Boulez con gli allievi Stauffer insieme all’Ensemble Intercontemporain. I biglietti sono prenotabili tramite la piattaforma Eventbrite.

Federica Priori

