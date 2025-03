Amato(Omceo Palermo) “Assistenza sanitaria in mare ha sua specificità”

PALERMO (ITALPRESS) – “Noi siamo coinvolti come ente formatore, perché la formazione che riguarda l’assistenza sanitaria in mare ha una sua specificità. Personalmente, devo dire, essendo stato pure ufficiale medico imbarcato, conosco un po’ parte dell’argomento, però la presenza dell’ammiraglio ispettore di sanità della Marina e anche altri componenti della marina militare fanno capire che oggi l’assistenza in mare, in particolar modo nei momenti delle grandi emergenze e ancora di più come sostegno a quelle che sono le popolazioni fragili delle zone costiere, ha una sua specificità e quindi serve formazione”. Lo ha sottolineato Toti Amato, presidente Omceo Palermo, in occasione della presentazione di Poly-clinic techno boat (Pctb), un modello di nave poliambulatorio pensato per soddisfare i bisogni di salute globali, con particolare attenzione al bacino mediterraneo e alla fascia costiera circum-africana.

