La Settimana del Fiocchetto Lilla 2025, promossa dal Rotary Club Cremona Monteverdi, ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con un programma ricco di incontri nelle scuole, laboratori aperti a tutti al Centro CR2 Sinapsi e le testimonianze degli specialisti, registrate nella sede dell’Ordine dei Medici di Cremona.

Uno degli aspetti centrali del progetto è stata la Staffetta Lilla, una rassegna di video di approfondimento con specialisti del settore, pubblicati sul canale YouTube del Rotary Club Cremona Monteverdi http://www.youtube.com/@RCCremonaMonteverdi e destinati a restare attivi e a disposizione di tutti come strumento di informazione e supporto.

I video della Staffetta Lilla hanno affrontato, con il contributo di esperti, tematiche fondamentali per comprendere meglio i disturbi alimentari, il loro impatto sulla salute e le strategie per affrontarli. L’obiettivo è stato quello di offrire alla comunità contenuti accessibili e approfonditi, che possano essere consultati anche oltre la settimana di sensibilizzazione.

Gli interventi disponibili online:

“Comorbilità nei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione” per conoscere meglio una tematica complessa e spesso sottovalutata.

Dott.ssa Enrica Gagliardi, psichiatra

“Identità anoressica: la brava bambina”

Dott.ssa Emanuela Spotti, psicologa e psicoterapeuta: Approfondimento sul legame tra disturbi alimentari e dinamiche di perfezionismo e autocontrollo, spesso radicate fin dall’infanzia.

“Cambiamenti ormonali e disturbi della nutrizione”

Dott.ssa Antonella Albamonte, endocrinologa: Un’analisi sulla relazione tra alterazioni ormonali e disturbi del comportamento alimentare.

“Influenza del peso corporeo sulla salute del cuore”

Dott. Luca Bettari, cardiologo: Un focus sugli effetti del peso corporeo sul sistema cardiovascolare e sulle implicazioni per la salute generale.

“Le sfide dell’obesità sulla fertilità femminile”

Dott. Federico Quaglia, ginecologo: Un’indagine sull’impatto dell’obesità sulla salute riproduttiva e sulle possibili strategie di prevenzione.

“Mindfulness eating, per un approccio consapevole alla fame emotiva”

Dott.ssa Michela Bulgari, biologa nutrizionista: L’importanza della consapevolezza nel rapporto con il cibo per distinguere la fame fisica da quella emotiva.

“La salute passa dai fornelli. Culinary nutrition e culinary medicine come strategia di prevenzione e promozione della salute”

Dott. Daniele Nucci, dietista esperto in culinary medicine: Il ruolo dell’alimentazione come strumento per migliorare la qualità della vita e prevenire malattie.

La Settimana del Fiocchetto Lilla 2025 si è chiusa con un’importante consapevolezza: parlare di disturbi alimentari è fondamentale, perché la disinformazione e il silenzio contribuiscono ad alimentare il problema.

