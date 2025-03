Germanà “La Lega in Sicilia è una realtà con più di tremila iscritti”

ENNA (ITALPRESS) – “Un momento importantissimo che abbiamo atteso per molti anni, la Lega al nord ha ormai un’esperienza ultratrentennale ed in Sicilia sta cercando con vari processi di radicarsi. Un partito nato per difendere le ragioni del nord ma che con grande lungimiranza di Matteo Salvini è diventato un partito nazionale perché non può esistere una Italia a due velocità”. Così all’Italpress Nino Germanà, commissario regionale della Lega al primo congresso del partito in Sicilia, in corso ad Enna. “Stamattina pensavo venendo ad Enna – continua Germanà – che sono commissario solo da 6 mesi e sembrano passati anni, per la mole di lavoro fatto e per i risultati che abbiamo dato al partito. La Lega è una realtà con più di tremila iscritti in Sicilia, 525 militanti e 400 amministratori. Presenti dalla regione al senato ed al parlamento, con sindaci, consiglieri e assessori in tantissimi comuni”.

