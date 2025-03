Stavolta la visita dell’Arma alla Scuola Materna San Giovanni di Croce di Castelvetro Piacentino ha avuto tutt’altro tenore di lunedì scorso, quando i Carabinieri entrarono per riscontrare il furto e i relativi danni subiti. Il Maresciallo Alessandro Rigliaco, Comandante della stazione di Monticelli, e il Carabiniere Vincenzo Langella sono stati accolti da Don Massimiliano, da Pier Luigi Bricchi e da Patrizia Beltrami rispettivamente presidente e componente del comitato di gestione e dalla coordinatrice didattica Barbara Ragozzino nell’ambito della giornata dell’Educazione Civica fortemente voluta ed istituita dalla scuola come tappa importante del percorso educativo programmato per i bimbi.

Dopo i saluti in oratorio i Carabinieri si sono recati dentro la scuola e hanno parcheggiato la volante proprio all’interno vicino alla porta di ingresso, scatenando la curiosità e l’entusiasmo dei bimbi. All’interno del salone poi, davanti a una platea attentissima e vivace, il Maresciallo Rigliaco ha tenuto una lezione di educazione civica sui temi dell’onestà, dell’impegno, del rispetto e del ruolo dei Carabinieri di difesa dei cittadini onesti, con particolare attenzione ai più deboli e cioè bimbi e anziani.

Presa confidenza poi i bimbi hanno chiesto di provare i cappelli della divisa che si sono passati l’uno all’altro e alcuni hanno anche voluto essere presi in braccio dai Carabinieri. Infine, nell’entusiasmo generale, hanno potuto vedere da vicino la volante parcheggiata proprio davanti alla porta d’ingresso con il Maresciallo che ha spiegato le varie funzioni delle segnalazioni, dalle luci, alle lucciole alla sirena attivata per qualche frazione di secondo con i bimbi al culmine del coinvolgimento.

Don Massimiliano e Pier Luigi Bricchi con tutto il Comitato di gestione hanno ringraziato l’Arma per la disponibilità donata alla scuola e il Maresciallo Rigliaco e il Carabiniere Langella per la professionalità e la sensibilità mostrata verso i bimbi che hanno chiesto loro di tornare prima possibile.

© Riproduzione riservata