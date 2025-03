Durante la riunione della Direzione provinciale del Pd, giovedì sera, durante la quale è stata votata la segreteria, si è parlato anche del sostegno che i Democratici daranno ai 5 referendum sul lavoro promossi dalla Cgil, occasione importante – è stato detto – per far tornare al centro della politica il tema della dignità del lavoro, della sicurezza del salario minimo. Delegata per seguire i lavori del Pd provinciale su questo speifico tema è stata indicata Stefania Bonaldi.

All’interno dei neo eletta segreteria che affiancherà il segretario provinciale Michele Bellini, è stato indicato Nicola Cantarini come segretario organizzativo. Molto spazio nel dibattito è stato dato ai temi europei, con interventi, tra gli altri, della stessa Bonaldi, di Luciano Pizzetti, di Giancarlo Storti.

A proposito del voto di ieri l’altro al Parlamento europeo sul tema del riarmo – dove non tutti i parlamentari Dem hanno seguito l’indicazione della direzione nazionale – questo il commento di Bellini, profondo conoscitore delle tematiche internazionali: “E’ un momento davvero storico, critico. Io capisco chi ha voluto giustamente seguire l’indicazione della segretaria nazionale sull’astensione, così come capisco anche chi ha voluto dare un segnale per rimanere agganciato al gruppo dei socialisti e democratici. Io credo che il passaggio sia molto stretto e in questa fase bisogna veramente distinguere due piani.

“Il primo piano, imprescindibile, è un po’ sul perché, sulla ragione d’essere. E la domanda è: vogliamo salvarla, questa idea di Europa unita, sì o no? E la risposta non può che essere sì. Poi sul come, è giusto discutere, questo piano va migliorato. Però bisogna essere chiari sul fatto che vogliamo stare con l’Europa e vogliamo incidere in Europa”. gb

