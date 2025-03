Un incidente in autostrada A21 ha provocato code fino a 3 kilometri questa mattina attorno alle 10. Il tratto interessato è quello tra Cremona e Castelvetro, in direzione Piacenza. Coinvolto un mezzo pesante. La situazione inizialmente sembrava più grave del previsto: i soccorsi sono intervenuti in codice rosso ma l’incidente si è poi rivelato senza feriti gravi.

© Riproduzione riservata