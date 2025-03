Marevivo festeggia 40 anni di impegno per il mare

ROMA (ITALPRESS) – Marevivo festeggia 40 anni di attività. Un traguardo importante per la Fondazione, che dal 1985 si batte per la tutela e la salvaguardia del mare e delle sue risorse attraverso azioni e campagne nazionali e internazionali. Tra i successi raggiunti, le leggi più stringenti per la tutela dei mari, ma sono ancora tanti ancora gli obiettivi da raggiungere. La Fondazione Marevivo è stata tra le prime realtà in Italia a richiamare l’attenzione sull’impatto nocivo della plastica monouso dispersa in mare e sulla pericolosità delle microplastiche, la cui presenza è stata addirittura rilevata negli organi umani, mettendo a repentaglio la salute dell’uomo.

spf/mgg/sat/gtr