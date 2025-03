Palermo, droni e telecamere contro abbandono rifiuti in strada

PALERMO (ITALPRESS) – Il lancio sul marciapiede di un sacchetto della spazzatura non è sfuggito all’occhio di un drone in dotazione alla Polizia municipale di Palermo. Così un cittadino è stato fermato e multato con un verbale di poco inferiore a 334 euro nella zona di piazza Monte di Pietà. Da alcuni giorni, gli agenti guidati dal Comandante Angelo Colucciello stanno effettuando una serie di controlli – nell’ampia area del centro storico – attraverso anche l’utilizzo di telecamere di sorveglianza e, ultimamente, appunto di droni finalizzati per il contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti e per l’osservazione delle regole per la raccolta della differenziata. vbo/mca2

Fonte video: Polizia municipale Palermo

© Riproduzione riservata