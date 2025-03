Si è tenuta ieri, presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona, la prima seduta del Cantiere 4 – Infrastrutture dell’ATS Io Ci CRedo. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tecnici e stakeholder territoriali per avviare un percorso strategico condiviso volto a migliorare le infrastrutture provinciali.

Il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, ha aperto la seduta sottolineando l’importanza di una gestione strategica delle infrastrutture per garantire uno sviluppo territoriale sostenibile e competitivo. Ha ribadito il ruolo dell’ATS nel coordinare gli interventi tra enti pubblici e privati, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili e rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio.

Durante l’incontro è stato nominato il Team Leader del Cantiere 4, individuato nell’Architetto Giulio Biroli, responsabile del coordinamento delle attività e dell’avanzamento delle progettualità in corso. Biroli ha presentato un quadro dettagliato dello stato delle infrastrutture provinciali, suddiviso in tre ambiti principali.

Aggiornamento sullo stato delle infrastrutture stradali

L’analisi ha evidenziato la necessità di interventi mirati sulla rete viaria provinciale per garantire una maggiore sicurezza e fluidità del traffico. Tra le priorità individuate, figurano la manutenzione straordinaria di alcune arterie strategiche, il potenziamento della viabilità di collegamento tra le aree produttive e l’adeguamento delle infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile.

Aggiornamento sullo stato delle infrastrutture portuali e opportunità delle ZLS

L’incontro ha posto l’accento sulle potenzialità offerte dalla Zona Logistica Semplificata. In questo contesto, è stato analizzato il ruolo cruciale delle infrastrutture portuali lungo il Po, evidenziando la necessità di interventi per il miglioramento dell’accessibilità e l’integrazione con il sistema intermodale. L’ottimizzazione della logistica fluviale rappresenta un’opportunità chiave per lo sviluppo economico e l’attrazione di investimenti.

Aggiornamento sullo stato delle infrastrutture ferroviarie

L’Arch. Biroli ha illustrato lo stato della rete ferroviaria locale, con particolare riferimento ai collegamenti con Mantova e Milano. È stata evidenziata la necessità di interventi per il potenziamento delle linee esistenti e il miglioramento dell’interconnessione con le principali direttrici nazionali. L’obiettivo è rendere il trasporto ferroviario un’alternativa più efficiente e sostenibile, sia per la mobilità delle persone che per il traffico merci, in un’ottica di rafforzamento del sistema intermodale del territorio.

Il Presidente Mariani ha ribadito che “L’avvio del Cantiere 4 rappresenta un passo concreto verso una gestione più strategica e coordinata delle infrastrutture provinciali. Attraverso il lavoro congiunto tra istituzioni e stakeholder, potremo migliorare la viabilità, potenziare le connessioni intermodali e attrarre nuovi investimenti. Questo percorso, avviato oggi, sarà fondamentale per garantire lo sviluppo economico e la competitività del nostro territorio.”

Il Cantiere 4 – Infrastrutture proseguirà il proprio lavoro con incontri periodici, mirati a consolidare la collaborazione tra gli attori coinvolti e a garantire un monitoraggio efficace delle progettualità in corso.

