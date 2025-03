E’ stato presentato un nuovo mezzo che entra a far parte del parco veicoli a disposizione dell’Amministrazione. Si tratta di un Pick-up EVO Cross4, spinto da un motore 2.0 common rail di ultima generazione da 136 cv abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Sono intervenuti il sindaco Andrea Virgilio, l’assessora alla Protezione Civile Simona Pasquali, il presidente della Provincia Roberto Mariani, Emanuele Stoppa, dirigente del Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile del Comune, un folto gruppo di volontari della Protezione Civile.

Questo nuovo mezzo si aggiunge alla dotazione esistente, rafforzando così la capacità di risposta in situazioni di emergenza. Oltre all’acquisto di questo veicolo, che il Comune ha fatto con risorse proprie, sono stati acquisiti anche dispositivi di protezione individuale per i volontari, un gruppo elettrogeno e tre pompe idrauliche. Queste attrezzature migliorano la capacità di intervento del Gruppo Comunale Volontari in diverse situazioni di emergenza.

“Dotare la Protezione Civile di nuovi strumenti – dichiara l’assessora Simona Pasquali – non è solo una questione di efficienza, ma anche di prevenzione e sicurezza per la comunità. Gli eventi climatici e le emergenze che si susseguono ci impongono di essere sempre più preparati e operativi, grazie a questo nuovo mezzo e alle attrezzature, il Comune di Cremona rafforza la propria capacità di intervento e la sicurezza dei cittadini. Un ringraziamento particolare va ai volontari che con impegno garantiscono una Protezione Civile efficiente e operativa”.

“Sono fiero di poter presentare il primo mezzo di Protezione Civile acquistato dal nostro Comune, da oggi ufficialmente a disposizione dei volontari per tutte le situazioni di emergenza e criticità che dovranno affrontare”, è il commento del sindaco Andrea Virgilio, che aggiunge: “Il loro è un compito importante, di prevenzione e di presidio del territorio, e fondamentale diventa sempre più, a fronte dei rischi idrogeologici che interessano la nostra zona, essere pronti a intervenire con tempestività e in sicurezza. Oltre al pick up abbiamo voluto dotare i volontari di nuovi dispositivi di protezione e nuove attrezzature. Tutto questo è parte di un percorso che stiamo costruendo insieme all’assessora con delega alla Protezione Civile Simona Pasquali, che ringrazio per l’impegno e il lavoro svolto nell’andare in questa stessa direzione. Un ringraziamento anche al dirigente Emanuele Stoppa per il contributo quotidiano”.

