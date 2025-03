Terna, nei prossimi dieci anni investimenti per oltre 23 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 23 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e incrementare la capacità di trasporto della rete: è il cuore del Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, in cui sono previsti interventi essenziali per il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica, indipendenza, resilienza ed efficienza del sistema elettrico.

spf/fsc/gsl

© Riproduzione riservata