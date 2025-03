“Per prima cosa mi congratulo con l’Arma dei Carabinieri per l’arresto dei responsabili della violenta aggressione ai danni del lavoratore avvenuta lo scorso 23 febbraio in Piazza Roma“: parole dell’assessore alla Sicurezza del comune di Cremona, Santo Canale, che interviene per sottolineare l’impegno sul fronte del controllo e del coordinamento con le forze dell’ordine.

L’arresto dei quattro aggressori del baristi del locale La Ciocco di Piazza Roma, rappresenta un passaggio decisivo in una vicenda che lo stesso Canale definisce “grave e inaccettabile“.

“Tramite il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’Amministrazione e le Forze dell’Ordine tutte, sotto il coordinamento attivo del Prefetto, stanno lavorando per garantire soluzioni adeguate in grado di restituire ai cittadini il diritto di sentirsi al sicuro negli spazi urbani della propria città”: spiega Canale.

“Nel fine settimana – aggiunge l’assessore comunale -, i controlli interforze sono stati ulteriormente intensificati con pattugliamenti specifici, in aggiunta a quelli ordinari, dediti al solo ordine pubblico. Al contempo, il Comitato sta lavorando sul Protocollo d’intesa ‘Mille occhi sulle città’ valutando nuove misure per tutelare lavoratori, commercianti e la stessa clientela”.

Canale ribadisce poi l’impegno del comune sul fronte della sicurezza: “Come amministrazione, continueremo ad impegnarci al massimo a supporto delle Forze dell’Ordine affinchè la cittadinanza, comprensibilmente spaventata, si senta più sicura, facendoci carico del disagio di famiglie, lavoratori, commercianti e pubblici esercenti che non devono smettere di avere fiducia nelle istituzioni e pensare che la giustizia privata possa essere una soluzione. L’esito delle indagini che ha portato all’arresto dei colpevoli ne è una dimostrazione”.

L’assessore conclude plaudendo al “senso civico di coloro che hanno testimoniato” e sottolineando l’importanza dell’efficientamento delle telecamere di videosorveglianza, aspetto che secondo Canale “ha fatto la differenza, consentendo alle forze dell’ordine l’identificazione dei responsabili, assicurandoli alla giustizia”.

“A questo proposito – chiosa l’assessore comunale -, rivolgo un doveroso ringraziamento alla Procura della Repubblica di Cremona e alla Procura del Tribunale per i Minorenni di Brescia”.

