I Carabinieri di Cremona hanno arrestato quattro giovani, ritenuti responsabili della violenta aggressione nei confronti del barista del locale La Ciocco la notte del 23 febbraio scorso, in Piazza Roma. Tre dei ragazzi sono minorenni e uno maggiorenne.

I provvedimenti sono stati emessi rispettivamente dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Brescia e dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cremona. La carcerazione è disposta su richiesta della Procura della Repubblica di Cremona e della Procura del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

L’indagine che ha condotto agli arresti trae origine dai gravi fatti accaduti la notte del 23 febbraio scorso, quando un gruppo di giovani si rese protagonista di una violenta aggressione ai danni di un barista del locale La Ciocco di piazza Roma a Cremona. La vittima fu colpita con calci e pugni, ferita al volto con un bicchiere di vetro e abbandonata a terra in condizioni critiche. Attualmente, il barista è ancora ricoverato all’ospedale di Cremona.

Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cremona e della Procura del Tribunale per i Minorenni di Brescia, si sono concentrate sull’identificazione dei responsabili, avvalendosi della raccolta delle testimonianze dei presenti e dell’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza cittadina.

Il rapido sviluppo dell’attività investigativa si inserisce nel contesto delle recenti iniziative promosse dai Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volte a intensificare la prevenzione, il controllo del territorio e il contrasto ai fenomeni criminali che hanno interessato la città negli ultimi mesi.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi sulla base delle prove finora raccolte. Resta comunque valida la presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva.

