Vincere è sempre bello, ma farlo in questo modo lo è ancor di più. La Cremonese si rende protagonista di una rimonta storica contro il Palermo ed espugna uno dei campi più complicati dell’intero campionato di Serie B.

I grigiorossi partono subito forte, e già nel primo tempo sfiorano il vantaggio a ripetizione, senza trovarlo. Azzi spinge sulla sinistra e ci prova rientrando sul destro, andando a un passo dal bersaglio grosso, ma Audero è attento nella respinta, anche su Johnsen. Nonostante l’evidente dominio però si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la trama della partita non cambia, con la Cremonese che continua a creare senza però concretizzare. Il Palermo ne approfitta e trova immeritatamente la rete del vantaggio grazie a Gomes, che dopo la chiusura di Bianchetti su Pohjanpalo trova l’angolo giusto con il destro. I grigiorossi reagiscono immediatamente con Pickel, ma anche in questo caso senza successo. I rosanero trovano così addirittura la rete del 2-0: contatto più che dubbio tra Di Francesco e Castagnetti, ma il direttore di gara indica il dischetto. Brunori dagli undici metri è freddo e raddoppia. Dopo pochi secondi però ecco la scintilla, con Azzi che riapre tutto siglando il 2-1 su grande assist di Ceccherini. I grigiorossi spingono e trovano il pari: sponda di Azzi per Johnsen che colpisce la traversa, Valoti è nel posto giusto al momento giusto per il 2-2. Nei minuti di recupero l’impresa si completa, grazie all’assist di Zanimacchia per Collocolo che di controbalzo la mette sotto al sette.

La Cremonese si regala una serata da sogno. Una partita sontuosa, una rimonta destinata a restare nella storia. 3 punti ottenuti grazie al perfetto mix tra tecnica, organizzazione e carattere. Un successo così pesante, in un momento così delicato della stagione, può dare la spinta giusta per le ultime otto finali del campionato.

Simone Guarnaccia – inviato a Palermo

