I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 42 anni, con precedenti di polizia a carico. La notte del 15 marzo, verso le 03.00, la pattuglia della Radiomobile, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, ha incrociato in via Platina un’auto sospetta.

Hanno fermato e identificato il conducente e hanno sentito provenire dall’abitacolo un forte odore di alcol, accertando che l’uomo aveva bevuto più del dovuto. Sottoposto al test dell’etilometro, ha evidenziato un valore di 1,20 g/l, oltre il doppio del valore consentito. Avuto il riscontro del suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, i Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato il 42enne all’Autorità Giudiziaria e la sua patente è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato affidato a persona in grado di guidare.

