Il concerto benefico “Harpae Mundi – Vibrazioni d’Amore“, all’Auditorium del Museo del Violino di Cremona, ha chiuso con un momento di grande intensità la Settimana del Fiocchetto Lilla 2025. Un pubblico entusiasta ha accompagnato con applausi e partecipazione l’esibizione del maestro Vincenzo Zitello, accompagnato da Fulvio Renzi (violini) e Paolo Pasqualin (percussioni), in una performance capace di toccare nel profondo ogni spettatore.

A presentare la serata è stato Andrea Marchesi, affiancato dalla presidente del Rotary Club Cremona Monteverdi, Deborah Ghisolfi, che ha introdotto il concerto e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della Settimana Lilla 2025, che il club ha scelto come service dell’anno per porre l’accento sui disturbi alimentari.

“La mia musica è sempre stata collegata al benessere e alla ricerca interiore. I problemi legati ai disturbi alimentari spesso derivano non solo da un’ossessione per il fisico, ma anche da una mancanza di spiritualità. La musica può essere un veicolo per portare emozioni e aiutare a uscire da meccanismi mentali rigidi, restituendo spazio alla creatività interiore – ha spiegato l’artista Vincenzo Zitello, applauditissimo da un teatro attento e partecipe -. È un palco che permette una connessione diretta con il pubblico, un luogo dove le emozioni fluiscono senza barriere. E poi Cremona ha una magia tutta sua, l’anima della musica si respira ovunque.

Guarda il servizio di CR1.

