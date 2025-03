La Polizia scopre un arsenale di armi a Gela, arrestato un 50enne

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Gli agenti della Squadra Mobile e della Sisco, Sezione Investigativa di Caltanissetta del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, il 12 marzo hanno rinvenuto, occultato all’interno di un locale nella disponibilità di un gelese, un ingente arsenale di armi, composto da sette pistole, due fucili e più di un migliaio di munizioni di diverso calibro. A seguito del sequestro delle armi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, A.S., 50enne, è stato condotto in carcere in stato di arresto nella flagranza di reato ed indagato per detenzione illegittima di armi da fuoco e ricettazione.

Fonte video: Polizia di Stato