Proseguono serrate le indagini sulla brutale aggressione verificatasi sabato notte ai danni di un barista della Ciocco, locale di piazza Roma, attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Gli accertamenti svolti dagli uomini dell’Arma si stanno concentrando sulla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ma anche nell’ascolto dei testimoni. Secondo voci non ufficiali, gli autori della violenza sarebbero già stati identificati, ma sono necessari ulteriori accertamenti tecnici e scientifici per avere la certezza sull’identità dei componenti del branco.

La violenza scatenatasi nei confronti del 36enne ha sconvolto l’intera città e mobilitato le autorità a tutti i livelli, tanto che per la tarda mattinata di martedì è stato convocato un vertice in prefettura, allo scopo di avviare un confronto sulla situazione. Grande la preoccupazione dei cittadini, per episodi purtroppo molto frequenti e allarmanti.

Era l’orario di chiusura del pub, ed erano rimasti pochi clienti, quando cinque ragazzi si sono avvicinati e hanno iniziato ad infastidire i pochi avventori rimasti nel plateatico. Il barista è uscito, chiedendo loro di allontanarsi. Per tutta risposta, è scattata la violenza. Colpito prima con un bicchiere e buttato a terra, l’uomo è stato poi assalito con calci e pugni. Ha perso un occhio, e i medici stanno cercando di fare il possibile per salvargli l’altro.

