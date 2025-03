A Castelvetro Piacentino, sabato mattina è stata svelata una targa in via Politi, presso il parco in cui erano già state poste simbolicamente delle piante, in ricordo delle vittime della pandemia da Covid 19. In una cerimonia avvenuta alla presenza anche dei residenti del paese, il sindaco Silvia Granata, l’assessore Chiara Bruni, il consigliere regionale Luca Quintavalla (al tempo del Covid sindaco del Paese) e don Maurizio hanno ricordato le 100 vittime del Covid del paese (contro le 20-25 in media) di cui 30 solo all’Istituto Biazzi.

“Stiamo uniti nel ricordo” ha detto Granata, commossa, nel ricordare quei momenti tremendi per tutta la comunità, ma in particolar modo per tutte quelle famiglie che non hanno nemmeno potuto dare una sepoltura degna ai loro cari. Un pensiero poi è andato allo sportello psicopedagogico del paese, creato allora e ancora oggi fiore all’occhiello dei servizi sociali.

