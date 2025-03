Continuano i grandi classici della domenica su CR1. Il titolo di questa settimana è La pista degli elefanti, con protagonista Elizabeth Taylor nei panni di Rosy.

Rosy sposa John, proprietario di un’enorme piantagione di tè, e dall’Inghilterra lo segue in Sri Lanka, in passato chiamata Ceylon. Rosy fatica ad adattarsi alla nuova vita e, complice l’arroganza del marito, si sente attratta dal giovane amministratore della piantagione Dick Carver (Dana Andrews), che ricambia il suo sentimento.

Scoppia poi un’epidemia, e Rosy si impegna a prestare cure agli ammalati; ma non è l’unica sciagura: la villa dove Rosy vive è costruita su un’antica pista degli elefanti, e sta per essere travolta da una terribile carica degli animali. L’eroismo di John risalta in queste situazioni di difficoltà e l’amore tra i due si riaccende.

© Riproduzione riservata