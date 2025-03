Per i suoi primi 20anni l’associazione Tapirulan si è fatta in quattro. Il Concorso di illustrazione è arrivato alla ventesima edizione e per celebrare questo importante traguardo i cremonesi e non solo potranno immergersi nell’arte grazie a quattro mostre in tre diverse locations.

Fabio Toninelli, Presidente Associazione Tapirulan: “Abbiamo cominciato con una sorta di mostra celebrativa, perché abbiamo esposto le opere di tutti gli autori che hanno vinto durante i 19 anni di concorso, in attesa di scoprire i vincitori di questa edizione. Grazie alla collaborazione del museo archeologico siamo riusciti a fare questa esposizione in un posto meraviglioso, che forse anche poco conosciuto. Adesso siamo qua invece nella nostra galleria dove c’è la mostra di Jack e Lise, illustratori belgi che hanno vinto lo scorso anno”.

Lise Brakers, illustratrice: “È incredibile, bellissimo e travolgente vedere questa esposizione del nostro lavoro”. Jacques Maes: Illustratore: È delizioso essere in questa città e vedere così tanto amore per le illustrazioni e per questo medium. Siamo molto contenti di essere qua”.

Nel padiglione Amati al Museo del Violino, Voilà, la XX Mostra internazionale di illustratori contemporanei con protagonisti i 52 illustratori selezionati attraverso il Concorso di illustrazione.

Ospite d’onore Gilles Bachelet, grande illustratore francese a cui è dedicata la mostra monografica “Funghi, carote e altri animali” con circa 200 opere che toccano tutte le fasi della sua carriera, da quando era studente in una scuola d’arte, agli anni di lavoro per giornali e riviste, fino a bellissimi libri per bambini.

Giles Bachelet: “È una bellissima avventura, sono onorato di poter partecipare a questo evento e di scoprire il lavoro di tapirulan, olrte che di vedere e vivere la città, grazie a Voilà per questa opportunità meravigliosa”.

