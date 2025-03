Aggredita da due ragazzine all’esterno di un locale di Cremona: una giovane donna si è recata in questura lunedì mattina per sporgere denuncia, in seguito ad un episodio che l’ha vista protagonista sabato sera. A raccontarlo è stata lei stessa, che ha postato la vicenda sui social network subito dopo i fatti, documentandoli con una sua fotografia, con tanto di occhio pesto.

“Due ragazzine di 17/18 anni mi hanno aggredito, prima rovesciandomi un bicchiere pieno in faccia, al quale io non io non ho reagito… solo per aver detto “ragazze dai, non litigate qua nel locale del mio amico”. In seguito, fuori dal locale (erano state allontanate) una delle due mi è corsa contro dandomi un bel pugno senza senso” scrive la ragazza.

In una seconda storia, postata su Instagram, la ragazza aggiunge: “Non ho potuto reagire nemmeno lì per difendermi ma adesso tra pronto soccorso e questura la pagano”.

Ora toccherà alla Polizia dare il via alle indagini, per verificare la veridicità dei fatti e la dinamica di quanto accaduto.

Laura Bosio

