Inflazione in lieve accelerazione a febbraio

ROMA (ITALPRESS) – Lieve accelerazione dell’inflazione in Italia. A febbraio, l’indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% rispetto a gennaio e dell’1,6% su base annua: lo rende noto l’Istat, secondo cui questa evoluzione risente principalmente della dinamica dei prezzi degli Energetici, tornata positiva e, in particolare, di quella della componente regolamentata. Nel settore alimentare, i prezzi dei prodotti lavorati e di quelli non lavorati accelerano, così come quelli del cosiddetto “carrello della spesa”: +2%. Rallentano, invece, i prezzi di alcuni servizi tra cui quelli relativi ai trasporti, alle comunicazioni e quelli ricreativi e culturali. A febbraio, l’inflazione di fondo scende a +1,7%.

