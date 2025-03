Questa mattina un‘ autocisterna si è ribaltata in un campo agricolo appena dopo il bivio di via Montegrappa direzione Pizzighettone. Sul posto Polizia e Carabinieri che hanno chiuso la SP 24 per consentire le operazioni e due gru dell’Aci per rimuovere il mezzo. Il traffico è stato dirottato su via Montegrappa e viale De Gasperi.

