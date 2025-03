“La consigliera Tacchini purtroppo ricorda proprio male, decisamente male. L’Ufficio di Presidenza in cui è stato discusso del cambio di delibera sul soggetto istruttore delle risorse Tamoil è stato il 17 Dicembre alle ore 17,30. Non il 28 Ottobre come da ella erroneamente affermato”. E’ Luciano Pizzetti a riepilogare tempistica e contenuti dei confronti politici avvenuti tra i capigruppo in tema di utilizzo dei fondi risarcitori Tamoil. E lo fa correggendo quanto affermato in giornata dall’esponente M5S – Cremona Cambia Musica.

“Il tutto è avvenuto nei termini che ho descritto – continua Pizzetti-. A corollario del tema in discussione, la Consigliera Tacchini ha chiesto se i fondi fossero utilizzabili per azioni di bonifica Tamoil. La risposta è stata che le risorse si sarebbero opportunamente utilizzate in ambito pubblico e non privato. E che comunque, a valle delle nuova Delibera.

Al termine del confronto, con larghissimo assenso compreso il suo, si è proceduto ad indicare alla Giunta il cambio della Delibera”.

Pizzetti precisa anche che “la consigliera-capogruppo sa che l’Ufficio di Presidenza è un organo di confronto e di condivisione che non vede un ordine del giorno definito nel dettaglio. Precede e accompagna il Consiglio comunale, discute sul come impostare i lavori e su temi d’indirizzo politico. Salvo che non si riunisca in forma di Commissione consiliare, ad esempio il 26 marzo come correttamente scritto dalla Consigliera, in tal caso su un ben definito odg. Per essere ancor più precisi, il 26 Marzo l’Ufficio di Presidenza si terrà in doppia modalità. La prima come più sopra descritto. La seconda in quanto Commissione consiliare avente all’odg l’approvazione della nuova Delibera”.

© Riproduzione riservata