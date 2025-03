Nuove reazioni sulla questione del fondo derivante dal risarcimento Tamoil al Comune di Cremona da 2.4 milioni di euro a seguito del disatstro ambientale venuto ala luce nel 2010.

Dopo le dichiarazioni di Luciano Pizzetti di sabato scorso, è Paola Tacchini (M5S e Cremona Cambia Musica) a prendere la parola. “Troviamo sconcertanti e fuorvianti – afferma in una nota – le dichiarazioni del presidente del consiglio comunale, Luciano Pizzetti, quando afferma che la ‘minoranza della minoranza consiliare’ ha cambiato idea.

Cambiato idea proprio no, visto che proporre di bonificare un’area disastrata è coerente con i contenuti della delibera consiliare n. 21 del 10 aprile 2019, il cui dispositivo letteralmente prevede la realizzazione di interventi in ambito ambientale.

“Inoltre ricordiamo al Presidente che il famoso ufficio di presidenza si è svolto il 28 ottobre e non il 17 dicembre e che l’argomento è stato trattato a sorpresa, non essendo il tema contenuto nell’ordine del giorno.

Va da sé che i consiglieri, eletti da poco e non in possesso della delibera del 2019, abbiano avuto le reazioni riportate dal nostro presidente. Scopriamo adesso che quello che ci era sembrato un puro scambio di opinioni era invece e nella sostanza un’espressione di parere, un mandato alla Giunta di modificare la suddetta delibera consiliare del 2019.

Ma quello non era un ufficio di presidenza con funzioni di commissione!

“Pizzetti è abile nel girare le frittate, ma ciò che noi, minoranza della minoranza’, mettiamo in discussione non è il percorso da lui delineato per individuare i progetti da realizzare, ma le proposte che egli stesso ha presentato alla stampa, tra l’altro ancor prima che il percorso da lui suggerito sia giunto a conclusione.

“Infatti dal 28 ottobre 2024 cala il silenzio fino a quando agli inizi di questo mese non appaiono le dichiarazioni con le quali Pizzetti suggerisce come utilizzare le risorse provenienti dal processo Tamoil, scatenando le immediate reazioni dei partiti di opposizione, delle associazioni ambientaliste e dei cittadini.

“Ed ecco che, dopo questo turbinio di annunci e prese di posizione, il 14 marzo i consiglieri comunali ricevono la nota con la quale viene convocato l’ufficio di presidenza, con funzione di commissione, quindi aperto al pubblico, per il 26 marzo, con all’ordine del giorno la delibera predisposta dalla Giunta, che poi andrà votata nel consiglio comunale del 31, di modifica della precedente delibera n.21 del 10 aprile 2019, quella che vincolava i 2,4 milioni di euro ad interventi di carattere ambientale, da individuarsi da parte di una Commissione di valutazione, nominata da sindaco. La delibera non dice tecnica e neppure dà indirizzi su come deve essere composta, diversamente da quanto sostenuto da Pizzetti.

“Sembra che anche la nuova delibera – conclude la consigliera – mantenga lo stesso vincolo, l’unico problema è stabilire davvero in maniera condivisa come impegnare tali risorse per far sì che la nostra disastrata città ed il suo territorio possano ricevere un qualche minimo beneficio. E non crediamo lo possano avere migliorando il decoro e l’illuminazione di Piazza Roma!

Invitiamo quindi chiunque sia interessato ad essere presente il 26 marzo, alle ore 18, in sala gruppi consiliari del nostro palazzo comunale”.

