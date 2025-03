Agricoltura, Lollobrigida “L’Italia è il punto di riferimento”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è il punto di riferimento della qualità da mettere a disposizione del resto del mondo, in primis dell’Unione Europea. Siamo stati tra i paesi fondatori e avremo in questa tre giorni le istituzioni italiane ed europee presenti, per ricordare quanto sia importante l’agricoltura, non solo nella produzione di cibo, ma anche nella difesa dell’ambiente, nella sicurezza, nella solidarietà”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del programma di “Agricoltura È”, il villaggio nel cuore della Capitale per raccontare la centralità e la poliedricità dell’agricoltura, che si terrà dal 24 al 26 marzo a piazza della Repubblica. “Vogliamo condividere un momento fondante e di rilancio di un’Europa che sia più credibile, un ‘Europa nata per garantire pace e prosperità, l’Italia è pronta per fare dei passi avanti” ha aggiunto.

