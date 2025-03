Un capoluogo più a misura degli over60, tra obiettivi raggiunti e impegni per il futuro, al centro del convegno “Cremona città della longevità”, che avrà luogo la mattina del prossimo 29 marzo nella sala Quadri del municipio cittadino.

L’iniziativa intende restituire alla popolazione gli esiti della ricerca “Cremona over 60: evidenze della Ricerca per una città inclusiva”, promossa dal Settore Politiche Sociali del Comune che, attraverso la distribuzione di questionari ad hoc, ha voluto descrivere un quadro approfondito sul benessere delle persone anziane di oggi e di domani.

La rilevazione, condotta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova, ha raggiunto 840 cittadini e cittadine residenti nel territorio comunale, che hanno risposto a quesiti legati alla salute, all’autosufficienza ma anche alla socialità e all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Obiettivo finale del progetto, la traduzione delle varie idee emerse in proposte concrete, necessarie per supportare un invecchiamento sano e di qualità all’ombra del Torrazzo, nonché per ridefinire il concetto di anzianità e identificare strategie efficaci per affrontare le sfide del cambiamento demografico.

Il convegno sarà quindi un’occasione per riflettere collettivamente e leggere il valore delle sperimentazioni come una opportunità per l’avvio di azioni trasversali e di processi nella città, nei quartieri, tra le strade.

Tra gli ospiti che interverranno, anche l’assessore alle politiche sociali di Cremona Marina della Giovanna, Niccolò Morelli e Cecilia Capozzi dell’Università degli studi di Genova e il sindaco Andrea Virgilio.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata