Momenti di disagio e ritardi consistenti nella mattinata di martedì per i pendolari cremonesi che hanno viaggiato sui treni da e per Milano.

Poco prima delle 9, infatti, si è registrato un guasto al nodo ferroviario della stazione Centrale, che ha comportato rallentamenti alla circolazione su tutte le linee lombarde e non solo. Coinvolta anche la tratta regionale Milano Cremona Mantova, con ritardi fino ad 80 minuti.

Le cause sono in via di accertamento; nel frattempo, per ridare regolarità al servizio è stato necessario modificare o cancellare il percorso di alcuni treni.

