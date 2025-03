Inps, Fava “Nuovo ufficio dedicato ai giornalisti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ad oggi esiste già un Polo Giornalisti, ma per migliorare ulteriormente il dialogo con la vostra cassa previdenziale, Inps metterà a disposizione un ufficio dedicato ai giornalisti, per aiutarli a gestire in modo più efficace il rapporto con l’Istituto”. Così il presidente dell’INPS, Gabriele FAVA, in occasione della presentazione del report “Lo stato del giornalismo italiano”, organizzato dall’INPS, dalla Fondazione “Paolo Murialdi” e dall’Università La Sapienza di Roma. “Uno degli aspetti più allarmanti che emergono dai dati è il gender pay gap, ovvero il divario retributivo di genere, che ha un impatto diretto anche sulle pensioni future. Questo evidenzia la necessità e l’urgenza di un dialogo strutturato tra Inps e Inpgi, come abbiamo già discusso in un recente incontro”, spiega.(ITALPRESS)

