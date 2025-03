Ocse, i dazi frenano la crescita globale

ROMA (ITALPRESS) – La crescita globale scenderà dal 3,2% nel 2024, al 3,1 nel 2025 e al 3 nel 2026, con barriere commerciali più elevate in diverse economie del G20 e una maggiore incertezza geopolitica che grava sugli investimenti e sulla spesa delle famiglie: è quanto si legge nelle Prospettive Economiche Intermedie dell’Ocse presentate a Parigi. I recenti indicatori di attività hanno iniziato a mostrare una flessione delle prospettive di crescita globale. La fiducia di imprese e consumatori si è indebolita in alcuni Paesi e gli indicatori di incertezza della politica economica sono aumentati notevolmente in tutto il mondo. L’Ocse mette in guardia su cambiamenti significativi nelle politiche commerciali che, se sostenuti, colpirebbero la crescita globale e aumenterebbero l’inflazione. Le pressioni inflazionistiche continuano a persistere in molte economie. Una maggiore spesa pubblica per la difesa potrebbe sostenere la crescita nel breve termine, ma potenzialmente aumentare la pressione fiscale nel lungo termine.

