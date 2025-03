Pesca, ruolo di primo piano per l’Italia in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Un settore cruciale per l’Italia e per l’Europa, tra sfide globali e politiche di tutela: questo il tema al centro del convegno che si è svolto a Roma e che ha visto protagonisti il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e il Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis.L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni italiane ed europee, con la partecipazione degli assessori regionali alla pesca e dei principali rappresentanti del comparto ittico nazionale. Al centro del dibattito, temi chiave come la sostenibilità ambientale, la difesa delle marinerie italiane e la competitività delle imprese del settore. Nel suo intervento, Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di un’Europa capace di tutelare la propria sovranità alimentare, garantendo un equilibrio tra sviluppo economico e salvaguardia delle risorse marine. Il Commissario europeo Costas Kadis ha riconosciuto il ruolo di primo piano dell’Italia nella gestione delle politiche ittiche nel Mediterraneo.

