In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus – istituita nel 2020 dal Parlamento per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia da Covid-19 – il Comune di Cremona organizza per oggi pomeriggio una crimonia alle 16:30, presso la targa commemorativa posta sotto i portici del Cortile Federico II. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo momento di riflessione e di memoria collettiva.

La targa è stata scoperta il 3 giugno 2021, durante la visita a Cremona Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi le bandiere sulla facciata di Palazzo Comunale saranno a mezz’asta, così come per tutti gli edifici pubblici.

Sarà anche un momento per rendere omaggio e ringraziare il personale sanitario, che con straordinario impegno, professionalità e grande senso di responsabilità ha sostenuto i pazienti e le loro famiglie, affrontando senza sosta le difficoltà e le sfide di quel periodo drammatico.

Sempre oggi alle 17 nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona, organizza, con il patrocinio e la collaborazione del Comune, un evento commemorativo pubblico dedicato al personale medico deceduto durante la pandemia.

