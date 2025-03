All’indomani dell’ufficio di presidenza sulla questione Saap, Jane Alquati, capogruppo Lega, afferma che “nessuno dei dubbi o delle domande che avevo sono stati chiariti”.

“Il sindaco Virgilio ha ribadito la scelta della gara ma è sotto gli occhi di tutti che quella scelta politica ha generato caos e se dal 13 marzo i 250 bambini e ragazzi disabili hanno potuto fruire del servizio senza interruzioni è stato solo per il senso di responsabilita’ delle cooperative cremonesi che si sono assunte l’onere di non interrompere un servizio di pubblica utilita’ a tutela dei disabili.

L’assessore Marina Della Giovanna e il segretario generale Gabriella Di Girolamo hanno dichiarato che nessuna comunicazione era dovuta, in quanto, avendo l’RTI ritirato la richiesta di sospensiva dell’aggiudicazione della gara e avendo dichiarato la propria disponibilità a continuare il servizio fino al giudizio di merito, era sostanzialmente “implicito” che il servizio venisse garantito da loro.

I fatti hanno dimostrato tuttavia che quello che per il Comune era una cosa scontata, per tutti questi soggetti non lo era, tanto che una pec era stata inviata proprio per avere numi.

La vicenda non è andata affatto in maniera lineare come imporrebbe la situazione e la delicatezza dei soggetti coinvolti, è una scelta che ha generato una situazione di caos ad ogni livello, anche per gli operatori nuovi assunti da Progetto A che si ritrovano ad oggi con un contratto congelato.

“La politica deve fare delle scelte, ma poi ci sono tempi e comunicazioni da rispettare”, aggiunge Alquati. “Faccio presente all’assessore Della Giovanna che ha dichiarato ieri in Commissione che al caos abbiamo contribuito tutti, anche noi dell’opposizione, che le responsabilità tra chi amministra e chi è in minoranza sono profondamente diverse: chi è al governo della città ha la responsabilità di attuare delle scelte che comportino un’implementazione efficace dei processi con adeguate tempistiche e adeguate modalità comunicative.

“Come gruppo consiliare Lega Lombarda Salvini – continua la capogruppo – manterrò la promessa fatta a tutti coloro che ci hanno votato continuando a sottolineare con le modalità istituzionali le inadempienze di questa Amministrazione su più fronti.

“In questa vicenda ritengo che sia gravissima sia la responsabilità politica, sia quella tecnica, con il silenzio dei giorni scorsi si è dimostrato un profondo disinteresse per la situazione dei bambini e delle famiglie e anche di tutti gli educatori coinvolti.

“L’Assessore Della Giovanna – è la conclusione – ha dichiarato ieri che metterà in discussione la sua permanenza in Giunta solo a fronte di impegni personali sopraggiunti, io mi domando se non sarebbe logico interrogarsi sulla propria adeguatezza in un ruolo cosi delicato a fronte di un disastro politico di simile portata”.

