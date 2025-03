Vinitaly, Rocca “Mi aspetto crescita dell’esportazione nostri vini”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi aspetto una crescita dei volumi di esportazione del nostro vino e di far conoscere ancora meglio la qualità del lavoro vinicolo che viene fatto nella nostra regione”. Lo ha dichiarato il Presidente Francesco Rocca, presentando la partecipazione della Regione Lazio alla 57esima edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile.

“Dobbiamo accompagnare il lavoro di chi investe nella terra – ha aggiunto -. Abbiamo investito somme importanti per il padiglione che ospiterà la regione Lazio” e che sarà “all’altezza del grande lavoro che viene fatto”. xl5/mca2

