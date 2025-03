Assegno unico, a gennaio 1,6 miliardi alle famiglie

ROMA (ITALPRESS) – A gennaio sono stati erogati alle famiglie assegni per 1,6 miliardi di euro, portando il totale dal 2022 a oltre 53 miliardi. I dati sono contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale dell’Inps. Nel dettaglio, sono stati quasi 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel primo mese del 2025, per un totale di circa 9,4 milioni di figli. A gennaio, l’importo medio per figlio si attesta a 173 euro, con somme che vanno da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 223 euro per le famiglie con il reddito più basso.

